Teatro para todos en otoño

Enchiladas, tacos, tamales... Los chefs Felipe, Antonio y Francisco preparan con amor y humor los más deliciosos platos mexicanos, al tiempo que repasan la historia del país en un recorrido en el que aparecen personajes como Pancho Villa o Frida Kahlo. Con esta propuesta, la compañía Ghazafelhos volvió a hacer las delicias del público familiar que ayer asistió a las dos sesiones de Domingos do Principal.

Asistentes, ayer, a Domingos do Principal. | G. Santos

Fue «Ándale, bon appêtit!», una comedia de teatro de clown dirigida a niños a partir de 5 años que da paso a «Mr Bo», una propuesta de máscaras y teatro mudo de la compañía vasca Marie de Jong que el domingo próximo despedirá esta edición del ciclo.

La obra cuenta la historia de tres criados que llevan toda su vida sirviendo a señor Bo, tan acostumbrados a obedecer que se olvidaron del día en el que tuvieron la oportunidad de gritar «basta». Esta propuesta premiada y finalista en los Max de Teatro 2025 invita a interrogarse sobre cómo nos comportaríamos si nos encontramos, cara a cara, con la tiranía.

Y con los más pequeños támbién el público adulto disfruta este otoño de la escena, en este caso de la mano de Ponteatro, que despidió su edición más exitosa, en la que cerca de 2.600 personas disfrutaron de los 6 espectáculos programados.

«La respuesta del público superó todas las expectativas», indican los portavoces municipales, con un aumento de la asistencia del 25,67% con respecto a a la edición anterior, pasando de 2.053 espectadores a 2.580.

En menos de 24 ahoras desde su uesta a la venta se agotaron los 50 abonos disponibles, lo que motivó que el Concello activse otros 40, que apenas duraron dos horas.

A partir de ese momento, la venta de entradas por espectáculo funció a buen ritmo, agotando las localidades anticipadamente días antes de la representación. Se trata de una acogida que agradeció el concejal de Cultura, Demetrio Gómez, que incidió en la plena consoliación de este ciclo que busca reunir lo mejor del teatro gallego y estatal.