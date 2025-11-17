Pontevedra encarga el control y cuidado de las 16 principales fuentes ornamentales urbanas
El contrato, por cuatro años de duración, llega a 341.000 euros e incluye elementos del centro histórico y del resto de la ciudad
El Concello de Pontevedra ha puesto en marcha un concurso para adjudicar el control, mantenimiento y gestión de las 16 principales fuentes ornamentales urbanas, ubicadas en el centro histórico, las zonas peatonales o el barrio de Campolongo, entre otras ubicaciones.
Se trata de un contrato de cuatro años de duración por un máximo total de 341.000 euros y la empresa adjudicataria deberá velar por el correcto funcionamiento de estos elementos.
En el concurso se detalla que la ciudad «dispone entre sus instalaciones de un conjunto de fuentes ornamentales, cuyo funcionamiento eficiente, salubre y seguro constituye un objetivo de interés público. Estos elementos, diseñados para la proyección de agua con fines estéticos, están a la disposición de la ciudadanía».
Pero se puntualiza que «al estar expuestas a factores externos de difícil control —como agentes contaminantes, condiciones ambientales, actos vándalos u otros riesgos—, resulta imprescindible que su vigilancia y mantenimiento sean garantizados por la autoridad competente, con el fin de preservar su calidad, seguridad y valor ornamental».
Las fuentes señaladas son las siguientes: Fonte dos Nenos, en la Glorieta de Compostela, la de la Plaza de Galicia, la situada a la entrada del parque de las Palmeras, otra situado en el parque de Campolongo; la de los Jardines Marescot, la de A Ferrería, en concreto en los jardines de Casto Sampedro ante la antigua delegación de Hacienda, ya que en esa misma zona se incluye la de la Praza da Estrela, entre las mesas de la terraza del Carabela; la fuente de Os Tornos, las de la praza del Teucro y de O Peirao, estas tres en el centro histórico. También aparece la fuente de la plaza de Luis Otero, en Pasarón, la de la calle Gaitero Ricardo Portela, o la de Laranxo, así como el estanque de Las Palmeras, y las fuentes de la plaza de Barcelos y de la rotonda de la avenida de Compostela, en el cruce con el acceso al campus.
El Concello explica que «las fuentes inventariadas se alimentan directamente de la red municipal de abastecimiento de agua, empleando este recurso para reponer las pérdidas por evaporación, arrastre o purga en su circuito cerrado de recirculación. Este sistema garantizado un aprovechamiento eficiente del recurso mientras se mantiene la calidad sanitaria exigida».
Se opta por un contrato con una única empresa para todas las piezas porque «la gestión de las fuentes ornamentales, la programación de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, así como las analíticas y limpiezas y el correcto registro de todas esas operaciones no se puede confiar la diferentes firmas, lo que supondría serias dificultades de programación y actuación».
El trabajo del adjudicatario será de control y mantenimiento ordinario, ya que «no asumirá el coste de la ejecución de reparaciones hidráulicas o eléctricas cuyo coste estimado de mano de obra, piezas o materiales supere los 5.000 euros. En estos casos, el adjudicatario se limitará a diagnosticar y documentar la avería con informe técnico detallado (causas, solución propuesta, presupuesto desglosado y plazo de ejecución); adoptar medidas provisionales para garantizar la seguridad de las personas y bienes (por ejemplo, el corte de suministro o la señalización de zonas peligrosas); coordinarse con el órgano contratante para la contratación de un servicio especializado o la aprobación de un presupuesto adicional. En este casos el adjudicatario comunicará al órgano contratante, en un máximo 24 horas desde la detección, cualquier incidencia que supere los 5.000 euros, aportando fotografías o vídeos de la avería, informe técnico preliminar con posible origen (desgaste, vandalismo, defecto de fabricación etc.). y estimación inicial de costes».
Costas otorga al Concello los terrenos del antiguo Parque de Maquinaria
El Concello ha aprobado la aceptación de la concesión por parte de Costas de los terrenos que antes ocupaban el Parque de Maquinaria y la Imprenta Provincial, dos instalaciones situadas en la calle Domingo Fontán y que fueron derribadas hace un par de años para incorpora esas parcelas a la zona de las marismas de Alba.
Durante todo este tiempo ninguna administración asumió su conservación porque «hasta ahora el Concello carecía de título habilitante para actuar allí porque era una concesión de la Diputación, y ahora es del Concello».
Se trata de una parcela de 17.688 metros cuadrados sobre la que Costas otorga una concesión de 15 años prorrogable por otros 15, y con un uso general, público y gratuitamente. El mantenimiento será municipal.
