Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plazo para presentarse a los Premios Sociais de la provincia

La Diputación ultima el plazo para presentar candidaturas a la segunda edición de los Premios Sociais de la provincia, que concluirá el próximo día 21. Se otorgarán 7 galardones, valorados en 15.00 euros, que distinguirán toda una vida profesional en el campo social la trayectoria de una entidad y el mejor proyecto o iniciativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents