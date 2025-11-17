Piden 15 años de prisión para dos acusados de traficar con un kilo de cocaína

La Audiencia Provincial juzgará esta semana a dos acusados de traficar con más de un kilo de cocaína que les fue incautada en enero del pasado año tras intentar evadir un control policial en el municipio de Caldas de Reis.

Uno de los acusados, en el que concurre la agravante de reincidencia, se enfrenta a una petición de condena por parte de la fiscalía de ocho años de prisión y una multa de 125.500 euros.

Por su parte, para la acusada se reclaman 7 años de prisión y una multa de 105.500 euros.

Ambos fueron interceptados por los agentes de la Guardia Civil cuando se encontraban en el interior de un vehículo, en el que se dieron a fuga cuando se acercaban al control policial.

Los agentes lo siguieron y localizaron cuando caminaban de forma apresurada por una pista sin salida.

Los guardias civiles también hallaron debajo de una tubería de desagüe en ese mismo vial un paquete rectangular envuelto en film que contenía la cocaína, de una pureza del 79,31%, según refiere el fiscal.