Marín inicia las expropiaciones para una senda peatonal en Ardán
El proyecto conectará los núcleos de Xuncal y O Pazo con Ardán
REDACCIÓN
El Concello de Marín iniciará el expediente de expropiaciones de las parcelas que se vean afectadas por el proyecto de creación de una senda peatonal en la carretera del Pazo, en la parroquia de Ardán, «una actuación que tiene como objetivo la mejora de la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos de esta zona rural del municipio».
Así lo explicó el conselleiro de Medio Rural, Pablo Novas, en el Pleno de la Corporación, que dio luz verde a este expediente. Tal como expuso el edil, «la actuación proyectada permitirá crear un itinerario peatonal seguro y accesible que conectará los núcleos de Xuncal y O Pazo con el cementerio parroquial de Ardán, resolviendo una de las principales demandas vecinales y un problema histórico de movilidad. Actualmente, el acceso se realiza por aceras estrechas y sin pavimento regular, lo que supone un riesgo para el tránsito de peatones».
El proyecto contempla una senda de 2,5 metros de ancho y cerca de 730 metros de longitud, combinando tramos segregados del tráfico con zonas de convivencia de prioridad peatonal en los núcleos habitados. También se actuará en la red de pluviales, con la instalación de un colector subterráneo y arquetas, y se mejorará la firmeza de la carretera, los carriles de circulación y la señalización horizontal.
La intervención permitirá, además, reorganizar el entorno del cementerio, con la creación de un paso de peatones sobreelevado y la reubicación de elementos como la marquesina, contribuyendo a la mejora estética de la zona.
