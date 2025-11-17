Mabel Ribero analiza la trata en el Faladoiro Feminista

El Teatro Principal será escenario hoy a partir de las 19.30 horas del tercer Faladoiro Feminista, en el que la directora de cine social Mabel Lozano analizará la realidad de la explotación sexual y la trata.

El encuentro, además de una ponencia y un debate, incluirá la proyección del coro documental «Ava», sobre un adolescente captada para una red de explotación sexual.