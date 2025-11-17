Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación confirma la inversión de 8,6 millones para el deporte en 2026

Los recursos destinados a promover eventos y financiar a clubes se incrementan un 35%

REDACCIÓN

Pontevedra

La Diputación confirma que invertirá más de 8,6 millones al deporte, al que destinará más de 8,6 millones durante el próximo año, incrementando los recursos destinados a promover eventos y financiar a clubes en un 35%.

La vicepresidenta provincial y diputada delegada de Deportes, Luisa Sánchez, destacó que además se lanzarán dos nuevas líneas de ayudas: una para el deporte y ocio, dotada con 370.000 euros, y el Plan de Equipamentos Provincia do Deporte, destinado a la mejora de las infraestructuras de titularidad no municipal, al que se destinarán 1,8 millones de euros. También se pondrá en marcha una oficina para captar grandes eventos deportivos.

TEMAS

