La Diputación confirma la inversión de 8,6 millones para el deporte en 2026

La Diputación confirma que invertirá más de 8,6 millones al deporte, al que destinará más de 8,6 millones durante el próximo año, incrementando los recursos destinados a promover eventos y financiar a clubes en un 35%.

La vicepresidenta provincial y diputada delegada de Deportes, Luisa Sánchez, destacó que además se lanzarán dos nuevas líneas de ayudas: una para el deporte y ocio, dotada con 370.000 euros, y el Plan de Equipamentos Provincia do Deporte, destinado a la mejora de las infraestructuras de titularidad no municipal, al que se destinarán 1,8 millones de euros. También se pondrá en marcha una oficina para captar grandes eventos deportivos.