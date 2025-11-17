Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

+Convivencia invita esta semana a visitar espacios históricos

El programa +Convivencia propone esta semana nuevas actividades que movilizarán a 110 vecinos de tres concellos de la provincia. Visitarán los próximos días 20 y 23 el Pazo de Señoráns y realizarán una excursión al Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro.

