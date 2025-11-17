Condenado por agredir sexualmente a la hermana de su exnovia en un garaje

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a seis años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente en un garaje, en mayo de 2021, a la hermana de su exnovia, quien tenía 13 años y presentaba «un retraso en su desarrollo madurativo».

La sala fundamenta la condena en la declaración de la víctima, pues asegura que es «firme, sin contradicciones ni ambigüedades», al tiempo que señala que narró con «claridad» el suceso, el cual fue «descrito con detalles precisos». Así, concluye que su testimonio «se presenta como altamente verosímil y creíble».

Los magistrados, además, destacan que el relato fue «corroborado por numerosos hechos objetivos periféricos que refuerzan y dan consistencia», tales como mensajes y fotografías incorporadas a la causa, así como informes periciales que otorgan credibilidad al relato de la menor.

Alejamiento durante 10 años

Además de la pena de prisión, la Sala le ha impuesto al procesado la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante un período de tiempo superior en 10 años al de la pena de prisión impuesta, cinco años de libertad vigilada y la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto directo con menores durante un tiempo superior en cinco años al de la duración de la pena de prisión impuesta.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 7.500 euros.

Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el TSXG.