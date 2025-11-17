Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una apuesta por la salud visual

La Fundación Amigos de Galicia y la clínica Villoria de Pontevedra impulsaron una jornada de atención a la salud visual en la que se realizaron revisiones oftalmológicas gratuitas y se entregaron lentes a los menores.

