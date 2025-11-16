Vivienda en San Roque, Alameda y casco histórico: 2.151 euros el metro cuadrado

El centro histórico, el entorno de la Alameda, San Roque, Barcelos, San Antoniño o Tafisa son, con diferencia, las zonas más caras de la Boa Vila para adquirir una vivienda. Se trata del distrito postal 36002, en donde el precio medio de un piso o casa se sitúa en los 2.151 euros por metro cuadrado, casi un 20% más –en concreto, un 19,5%– que en calles como García Camba, Peregrina, Oliva o Benito Corbal y cerca de un 70% más que en Monte Porreiro.

Así lo constatan los notarios de Pontevedra en base a los datos reales de compraventas formalizadas en la Boa Vila en los últimos 12 meses. Este registro oficial de referencia para el mercado inmobiliario señala claramente a dos distritos postales como los más costosos.

Tanto por los precios como por el mayor número de demandantes destaca el referido 36002, donde en el último año se formalizaron 279 compraventas por un importe medio de 203.201 euros para una superficie que ronda los 94 metros cuadrados.

El siguiente distrito con la vivienda más cara es el 36003, que abarca zonas como Fonte Santa o la calle Ramón Peña, con un precio medio de 2.124 euros.

En esta zona de la Boa Vila que concentra varios espacios de viviendas individuales se realizaron en el último año 84 compraventas, con un precio medio de 191.876 euros y una superficie que se sitúa en los 90 metros cuadrados.

El tercer puesto en el ranking corresponde al distrito 36004, donde están ubicados barrios como A Parda o Pedra do Lagarto, con un precio medio de 1.972 euros. Fue el que registró el segundo mayor número de compraventas (un total de 161) con un precio medio de 179.596 euros por una superficie media de 91 metros.

Por su parte, en el distrito postal 36001, que incluye calles consideradas tradicionalmente como las más demandadas, caso de Peregrina, Benito Corbal o parte del barrio de Campolongo, los precios se sitúan en 1.800 euros por metro cuadrado.

En los últimos meses los notarios autorizaron en este distrito 144 transacciones de viviendas, con un precio medio de 196.236 para pisos que son de mayor superficie, de media unos 109 metros.

En el distrito 36164, correspondiente a la parroquia de Mourente, los precios medios alcanzan los 1.737 euros. Solo se realizaron durante el pasado año 16 compraventas, con un importe medio de 250.462 euros por viviendas significativamente más grandes, con una media de 144 metros de superficie.

Le siguen zonas como O Burgo o el entorno de Pasarón, en general el distrito 36.005 (entre la avenida de Compostela y las marismas del Alba) con un precio medio de 1.444 euros por metro cuadrado.

En estos espacios se formalizaron 54 compraventas, con un precio medio de 137.272 euros por un piso o vivienda de unos 95 metros cuadrados.

En sexto lugar en el ranking se sitúan barrios como Monte Porreiro, correspondientes al distrito 36162. En este caso los notarios formalizaron en sus oficinas 29 transacciones, con un precio medio de 123.905 euros por 98 metros cuadrados, un 69,50% por debajo de las calles con los costes de vivienda más altos.