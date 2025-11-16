«El pilar maestro del comité de ética es la protección de los derechos del paciente»

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés cuenta desde hace 25 años con un comité de ética asistencial, un órgano consultivo y espacio para la búsqueda del conocimiento ético. Es el gran desconocido de la población usuaria de la sanidad pública, de ahí que sea importante mejorar el conocimiento sobre su existencia, también entre los profesionales, remarcando su accesibilidad, tal y como explica su presidenta, Silvia Sánchez Radío.

¿Qué es un comité de ética asistencial y cuáles son sus funciones?

El Comité de Ética Asistencial (CEA) es por definición legal un órgano de carácter consultivo, es decir, sus dictámenes no son de obligado cumplimiento, tan solo asesora. Está formado por varios profesionales de diversas titulaciones para reflejar diferentes perspectivas a la hora de analizar los conflictos éticos, inherentes en la práctica clínica, siempre desde el rigor científico, y a través de la deliberación ética. Asesorará en caso de incertidumbre o conflicto de valores. Por tanto, su objetivo final es mejorar la dimensión ética de la práctica clínica y la calidad de la asistencia sanitaria. El pilar maestro del comité es la protección de los derechos de los pacientes: respeto de su autonomía y dignidad. Entre la enumeración normativa de nuestras funciones se incluyen otras tales como proponer a la institución protocolos de actuación para situaciones en las que de forma reiterada surgen conflictos éticos. También, y muy importante, la de colaborar en la formación bioética de los profesionales. Es importante añadir que no podemos promover actuaciones jurídicas directas en relación a personas o a la institución, ni realizar juicios apriorísticos sobre la conducta profesional, ni proponer sanciones, y muy importante , si el caso ya está en vía de reclamación administrativa o judicial debemos abstenernos. Otra aclaración que considero de interés es que los comités de ética son para estudiar cuestiones éticas, no clínicas, es decir, carecen de atribuciones al hora de dirimir procesos de decisión clínica.

¿Cómo se accede al comité?

Nuestra actuación la puede requerir el paciente o un familiar, bien a través del Servicio de Atención al Paciente, bien los propios profesionales o la institución. Ha de canalizarse a través de un correo electrónico donde se expondrá el caso y deben reseñarse los aspectos del mismo que se consideren mas relevantes. Correo CEA del área sanitaria: comite.etica.EOXIPS@sergas.es.

¿Quién lo compone actualmente en el área de Pontevedra y O Salnés y qué formación específica tienen estas personas?

Nuestro comité a día de hoy está compuesto de profesionales de diferentes titulaciones: médicos de diferentes especialidades, en concreto, de Neurología, Pediatría, Internista-Paliativista, Otorrinolaringología, Anestesista, médicos de Atención Primaria, además de enfermera y trabajadora social. También entre los integrantes figura un farmacéutico y un jurista. La presencia del jurista en el comité se ha hecho una necesidad debido a que en muchas ocasiones las cuestiones legales se entrelazan con las éticas, resultando imprescindible para advertirnos, caso de haberlas, de las consecuencias legales que puedan derivarse de los cursos de acción que proponemos. Los CEA están regulados por Decreto Legislativo y señala la obligatoriedad de que alguno de los miembros posea formación específica en bioética. En el comité de nuestra área cinco de nosotros tenemos la titulación de máster en bioética.

El comité lleva ya 25 años de actividad en el área sanitaria, ¿qué balance hace de este tiempo y qué logros destacaría?

El Decreto inicial que rige los CEA en nuestra comunidad autónoma es del año 2000, desde entonces y desde esta fase de inicio de creación de comités de ética asistencial se pasó a una fase de consolidación, y se podría decir que ya hemos pasado a una etapa de maduración. Quizá hablar de «logros» pudiera verse pretencioso, lo que sí es irrebatible es que el CEA tiene una razón de ser muy poderosa y es proteger los derechos del paciente.

¿Cómo llega usted a este órgano y desde cuándo lo preside?

Represento como presidenta al CEA del área de Pontevedra y O Salnés desde el año 2014. Ya antes estaba muy interesada en las cuestiones éticas que surgían en el ámbito asistencial, y a raíz de ello curso el máster de especialización.

¿Se reciben muchas consultas al año?

Se reciben pocas consultas. Esto, que a veces genera frustración en los comités, debe ser adecuadamente interpretado. A menudo existen consultas -en la «sombra»- a miembros del CEA que se hacen de manera informal, pero que se resuelven como consultas «exprés» y que no llegan a materializarse como petición de asesoramiento por los cauces reglados.

La donación de órganos y el aborto ya se abordan en otros equipos propios

¿Es habitual que se hable en el comité de dudas familiares sobre donación de órganos?

A este respecto ya hay un equipo en nuestra área, independiente del CEA, que se ocupa de todos los aspectos en relación con la donación de órganos, desde los puramente clínicos hasta la logística del proceso y demás cuestiones.

El aborto, por cuestiones políticas, vuelve a estar sobre la mesa, ¿es un tema a tratar en el comité de ética?

Existen en Galicia dos comités clínicos designados por el Sergas, compuestos por ginecólogos , obstetras y pediatras para ocuparse de las cuestiones en relación a la Interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Los pacientes se quejan habitualmente de la falta de intimidad en determinados espacios en los centros de salud, hospitales... ¿su mejora es una cuestión también de ética sanitaria?

Sin ninguna duda. Los temas que se refieren a intimidad, confidencialidad o secreto profesional, además de su relevancia ética, están amparados por ley.

¿Cómo mejorará la actividad de este equipo el Gran Montecelo?

El Gran Montecelo es un desafío en todos los sentidos. Es un proyecto ambicioso en el que todos hemos de contribuir. Las expectativas giran sobre una mayor demanda potencial de asesoramiento, en consonancia con el aumento de actividad asistencial.