O izado da bandeira lembra a I Asemblea Nacionalista
REDACCIÓN
Pontevedra
Os izados simultáneos da bandeira galega en 24 localidades, entre elas Pontevedra, lembrou onte o 106 aniversario da I Asemblea Nacionalista, celebrada en Lugo no ano 1918 a iniciativa das Irmandades da Fala.
Na Boa Vila os actos promovidos pola plataforma Vía Galega desenvolveronse na praza de Valentín García Escudero e terán continuidade o vindeiro día 23 cunha nova acción para divulgar os símbolos galegos, neste caso na praza da Estación de Autobuses, segundo o calendario co que traballa a organización.
- La continuidad de la A-57, más lejos que nunca: nadie quiere su enlace con Curro
- Poio, epicentro de un pequeño terremoto de madrugada
- Diputación y Adif desbloquean la vía verde de Pontevedra a Arcade tras doce años de espera
- Vecinos de Bora y Xeve ven el «final del túnel» a 20 años de lucha contra la A-57
- La gripe A se adelanta y pone en riesgo a los grupos vulnerables en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés
- Un escaparate del talento gallego con alma de premio
- María J. Rodríguez (abogada): «Si no proteges a los hijos, no proteges a la mujer de la violencia de género»
- Visiones dispares de Mar y la oposición sobre la situación del marisqueo en la ría