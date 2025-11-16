Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O izado da bandeira lembra a I Asemblea Nacionalista

Acto de izado da bandeira galega. | |

REDACCIÓN

Pontevedra

Os izados simultáneos da bandeira galega en 24 localidades, entre elas Pontevedra, lembrou onte o 106 aniversario da I Asemblea Nacionalista, celebrada en Lugo no ano 1918 a iniciativa das Irmandades da Fala.

Na Boa Vila os actos promovidos pola plataforma Vía Galega desenvolveronse na praza de Valentín García Escudero e terán continuidade o vindeiro día 23 cunha nova acción para divulgar os símbolos galegos, neste caso na praza da Estación de Autobuses, segundo o calendario co que traballa a organización.

