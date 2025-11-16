Una mañana de dulce, salud y respeto en O Ganapán

Elaborar una torta de nata, aprender hábitos saludables o sumarse a un mural colectivo contra la violencia machista. Fueron algunas de las divertidas alternativas que ofertó ayer O Ganapán a los niños de 4 a 10 años.

Los productos elaborados con castañas, también protagonistas. | G. S.

Éstos tuvieron oportunidad de aprender a elaborar un postre muy untuoso y esponjoso, totalmente cubierto de nata, una receta que posteriormente podrán compartir con sus familiares y grupos de amigos.

«Es un modo de dar a conocer la gastronomía propia y de animarse al tiempo que se fomentan hábitos alimentarios saludables con productos de calidad y proximidad», indica el Concello, organizador de la actividad.

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los pequeños también realizaron un mural, el árbol del respeto, con el que reivindicaron la igualdad y con ella el fin de los ataques machistas.

A mayores de las actividades para los más pequeños, en la primera planta del Mercado se repartieron ayer distintos puestos de productos elaborados a partir de castañas, en una actividad también ligada a la promoción de nuestros productos tradicionales y de temporada.

Durante este mes de noviembre continúan en el Mercado las visitas escolares, que se proponen acercar a más de 600 niños a este equipamiento dentro del programa O Ganapán. Monitoras de este servicio encabezan estas rutas, en las que los escolares pueden recorrer los puestos de las placeras para escuchar sus explicaciones sobre los productos a la venta.

Dependiendo de sus edades, se familiarizan con conceptos como la comida real y saludable, los cultivos, tipos de alimentos etc.

Anabel Gulías, concejala de Promoción Económica, visitó ayer a los niños participantes en O Ganapán y destaca que los pequeños responden positivamente a una oferta que aúna gastronomía, cultura y ciencia.