El litoral de la ría suma 196 bienes culturales y casi la mitad son casas y hórreos de Combarro

La Xunta, en el marco de sus recién estrenadas nuevas competencias sobre la costa, ha elaborado un catálogo de bienes de valor cultural en el litoral, un documento que identifica en el conjunto de la costa gallega un total de 1.582 elementos que destacan por su valor patrimonial, arquitectónico o cultural, entre otros. En la ría de Pontevedra se han censado 196 de estos elementos: tres en Pontevedra (ya que otros seis se concentran en Ponte Sampaio, en la ría de Vigo, como ocurre con los 30 de Vilaboa) 11 en Sanxenxo, 28 en Bueu, 29 en Marín y 125 en Poio.

Gustavo Santos

Y el motivo de este elevado número en este último municipio se debe a que alberga una de las joyas patrimoniales de la ría: Combarro. Con su conjunta de casas marineras, hórreos y otros elementos, la localidad suma un total de 108 elementos incluidos en este catálogo, el 55% de todos los de la ría, y entre ellos destacan las 51 casas y los 31 hórreos. Otros 26 elementos son parcelas, alpendres, cruceiros y fuentes.

La concentración de piezas destacadas en Combarro convierten al pueblo en el epicentro de un catálogo que cataloga inmuebles pertenecientes a las categorías de bienes arquitectónicos o industriales por lo que podrían tener otros usos a futuro compatibles con su conservación y protección.

Aunque no se materialice en todos los casos, esta vía abre nuevas posibilidades para la recuperación de algunos de estos bienes (entre los que hay faros, molinos, antiguas fábricas y otros edificios de carácter industrial) mediante la ejecución de proyectos que sean compatibles y respeten los valores y características que precisamente le valieron su catalogación. Además, este tipo de iniciativas también pueden contribuir al desarrollo sostenible de la costa y, con él, a su revitalización.

En el caso de Pontevedra, los tres elementos ubicados en su ría son el puente de O Burgo, un camino en Lérez y el colegio Sagrado Corazón de Praceres. En Poio, además de Combarro, figuras varias área de potencial arqueológico, algunas casas antiguas, así como molinos y cruceiros.

En el caso de Sanxenxo, dominan los elementos situados en la zona de A Lanzada, en la parroquia de Noalla, con la capilla y la torre medieval y la necrópolis prehistórica, junto con una antigua fábrica conservera en Punta Seame, en Portonovo, y varias áreas arqueológicas, como en Punta Faxilda o en la parroquia de Adina.

En toda Galicia se identificaron en total 1.582 bienes en el litoral gallego y en función de las tipologías previstas en la Ley del patrimonio cultural de Galicia, la mayor parte (630) aparecen clasificados como de tipo arquitectónico; 392 son arqueológicos; 348 son etnológicos; 182 encajan en la categoría industrial; y 12 se califican como artísticos. Además, hay otros 18 bienes incluidos en el catálogo pero pendientes aún de confirmar en cal de los grupos se clasifican, ya que podrían encajar en varias tipologías. En Bueu hay 28 elementos y en Vilaboa, aunque no forma parte de la ría de Pontevedra sino de la de Vigo, destacan sobre todo los hórreos en la zona de Cobres, alrededor de una docena, así como la Granja y Salinas del Ulló.

Todas aquellas edificaciones costeras pertenecientes a las categorías arquitectónica e industrial, un total de 812 en toda Galicia segundo consta en el documento, serían susceptibles de solicitar un cambio de uso respeto de aquel para lo cual fueron concebidas originalmente siempre que sea compatible con su conservación y protección.

La Escuela Naval, foco patrimonial en Marín

Marín alberga algunos elemento patrimoniales de especial interés, como los conjuntos de petroglifos de Mogor, así como un pazo en Aguete o la Illa do Santo y su capilla, pero llama especialmente la atención la notable presencia de la Escuela Naval Militar en ese catálogo de la Xunta. Con más de 80 años de presencia en Marín y con edificios diseñados entonces por arquitectos muy reconocidos, la academia de la Armada reúne doce elementos catalogados, casi la mitad de los 29 censados en todo Marín.Se cita su espectacular cierre perimetral, varios edificios, la capilla y las escalinatas, el gimnasio, la estación de radio, el cuartel de alumnos y el de marinería o el antiguo Hospital Militar, entre otros elementos.Al margen de la Escuela Naval se citan las playas de Portocelo y Aguete por posibles áreas arqueológicas, varios molinos y lavaderos.En el caso de la capital, fuera de la ría de Pontevedra, se citan seis elementos concentrados en su totalidad en la parroquia de Ponte Sampaio, en la ría de Vigo; el puente medieval, el del Ulló y el del ferrocarril, la antigua fábrica de Pontesa y una zona arqueológica en esa misma parcela y la Illa de Medal.