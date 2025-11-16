La castaña recupera su trono en el magosto de Eduardo Pondal

Los vecinos de la zona de Eduardo Pondal celebraron un año más su ya tradicional magosto, una fiesta que de nuevo se propuso ir más allá del simple festejo para potenciar y recuperar la importancia de la castaña gallega, empleándola como combustible para promover la convivencia entre los residentes.

Una imagen del magosto de los vecinos de Eduardo Pondal. | G.S.

La Asociación de Veciños Eduardo Pondal, responsable de la organización, destaca que el objetivo central de la jornada fue reivindicar la castaña, un alimento ancestral que, recuerda, con la llegada del maíz y la patata en los últimos siglos, fue perdiendo el protagonismo que merecía en la dieta y la cultura popular gallega.

La celebración se desarrolló en un ambiente festivo y tradicional, donde no pudieron faltar los elementos esenciales del auténtico magosto, a la cabeza las castañas asadas al fuego, calientes y listas para compartir.

Los vecinos también fueron invitados a degustar chorizos cocinados al vino, un acompañamiento imprescindible que, con las castañas, ayudaron a combatir la desapacible tarde, en la que la lluvia hizo acto de presencia en distintos momentos.

La calle Pedro Sarmiento de Gamboa fue escenario de la fiesta, en la que tampoco podría faltar la música popular, otro ingrediente que contribuyó a amenizar la jornada de convivencia.

Además de la parte gastronómica y musical para los adultos, los más pequeños de la casa tuvieron su espacio reservado. Los niños disfrutaron de bailes y juegos populares, asegurando así que la nueva generación también se familiarice y mantenga viva esta arraigada tradición gallega.

Y es que con esta fiesta la Asociación de Vecinos Eduardo Pondal también busca perseverar en su compromiso «con la potenciación de las costumbres y fiestas tradicionales de Galicia».

Sus integrantes hace hincapié en que el magosto no es solamente una comida, sino un acto de convivencia y comunidad que históricamente se celebraba y continúa convocándose, especialmente durante el mes de noviembre, en espacios públicos como plazas, calles o colegios, sirviendo como un símbolo de la cosecha y la bienvenida al frío.