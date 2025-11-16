Los bocatas XXL triunfan en Poio

A pesar de que las nuevas tendencias en la gastronomía tienden hacia platos con cantidades más reducidas, todavía quedan algunos establecimientos que apuestan por las raciones de comida a lo grande. Es el caso de la bocatería Los Ángeles, en Aris (Poio).

Desde inicios de verano, su dueña, Ángeles Rodríguez, optó por sacar una carta de ocho bocadillos de tamaño extragrande. «Las barras son de 62 o 63 centímetros, más o menos, pero por debajo ninguna», cuenta Rodríguez sobre el pan que pide por encargo cada día, que es «el doble de una barra normal».

Los más solicitados por sus clientes son el de calamares y el de jamón asado. El resto de opciones son: tortilla, lomo, bacon, raxo, zorza o pechuga de pollo.

Se trata de un tipo de bocata simple, por ejemplo, el de calamares lleva «el marisco y un poco de limón, pero nada más», explica Ángeles Rodríguez, que sí que puntualiza que «el que quiera le puede añadir queso o salsas».

Más de medio kilo

Muchos pueden pensar que el bocadillo es grande únicamente por el pan, y que su interior puede ir vacío. Sin embargo, lo que ofrece la bocatería Los Ángeles son piezas que «suelen superar el medio kilo de relleno».

A pesar de que existen valientes que lo piden de forma individual, muchos deciden compartirlo con otra persona, para que sea una experiencia más ligera.

«Alucinan cuando lo ven», asegura la dueña sobre la primera reacción de los clientes que contemplan por primera vez el bocadillo que repiten uno tras otro: «Sí que era cierta la publicidad».

Cuenta que «cada vez viene más gente» después de comenzar su campaña de bocadillos gigantes meses atrás. «Este viernes vendimos más de ochenta, además de las raciones», confiesa.

Sobre los precios, el de calamares es el más caro por ocho euros. El resto de opciones oscilan entre cinco y seis euros.

A pesar de ser los pedidos más populares, los bocadillos no son los únicos productos «gigantes» que ofrece la bocatería Los Ángeles.

En su tradicional carta cuentan con una variada oferta de sándwiches y hamburguesas para los que busquen algo diferente.

Ángeles Rodríguez garantiza que, al igual que con los bocadillos, los panes que utiliza tanto para los sándwiches como para las hamburguesas van por encargo, ya que «no son lo que encuentras en el supermercado o en las panaderías», sostiene la dueña del local.