«El té es la bebida que da de beber al alma»

Por segunda ocasión Beatriz Piñeiro visitó la feria gourmet Etiqueta Negra invitada por la Xunta para difundir su trabajo en el campo del té, un proyecto ligado a la investigación, la artesanía alimentaria y la agricultura sostenible que da ahora un paso más con una nueva plantación y la inauguración de una casa de té en el Pazo Quinteiro da Cruz.

¿Cómo surgió su interés por el mundo del té?

El proyecto empezó en el año 2000. El té dentro de la dentro de la de la medicina tradicional china, es uno de los de los 50 medicamentos esenciales. Soy médico de profesión y crecí entre camelias en el Pazo Quinteiro da Cruz. Mis padres nos transmitieron ese amor por la naturaleza y al ser médico de profesión y crecer entre camelios resultaba bastante lógico que empezase un proyecto de té. En ese año fue cuando empecé a estudiar y a ver cómo desarrollar una plantación de té, un proyecto global de relacionado con con la camelia sinensis

¿Cómo empezó su proyecto?

Empezó con una plantación, en el año 2008 ya tenía la plantación hecha, una plantación con un diseño en base a la permacultura y a la economía circular como base de diseño. Eso lo que hizo fue que tengamos unas cosechas muy productivas que comienzan a finales de marzo, principios de abril y se extienden hasta finales de septiembre, principios de octubre. Esa fue la plantación inicial y desde 2013 ya estaba haciendo venta de té, ya había diseñado mis marcas, tenía ya el registro sanitario. Al ser la primera productora de té de España, tuve que abrir las puertas hacia el registro sanitario, a que se considerase la plantación de té como una explotación agrícola, porque todo eso no estaba previsto en España. Hubo que abrir todas esas puertas y también conseguir la certificación de artesanía alimentaria, fueron logros que se fueron consiguiendo a lo largo del de los años, porque no es fácil ir abriendo camino.

Y ahora inaugura una casa de té

Cuando hice la plantación de té, ya la diseñé de modo que alrededor creciese bambú emulando una casa de té de los samuráis, porque ya mi objetivo era tener una casa de té. En aquella época ya pensaba en ello, eso me fue ayudando a visualizar y a visibilizar el proyecto y a darle ese esa profundidad, esa maduración, para después poder hacer lo que hoy ya es una realidad que es la casa de té.

¿En qué consiste?

Es una casa de madera diseñada en base a la cultura japonesa, tiene también otra parte ligada a la cultura china y también occidental, porque al final yo soy occidental, aunque tengo esa visión holística de la vida que le da este carácter a mi proyecto de té. Yo tengo una frase, y es que el té es la bebida que da de beber al alma. Y el proyecto del té es un proyecto de vida que me ayudó a mi, a mi crecimiento personal y también a ser la persona que soy hoy, a trabajar en conciencia en el aquí y el ahora. El té estimula la zona prefrontal del cerebro, te ayuda a entrar en consciencia. Hay muchísimas personas que están viviendo en el ayer o viviendo en el futuro y se olvidan del presente, que es el verdadero regalo de la vida. Y con la casa del té busco un poco eso, a través de life coaching, a través del té, ayudar a personas a que puedan vivir en el aquí y el ahora.

¿Hay actividades previstas?

Pienso en el desarrollo de formación, es importante, porque no hay cultura de té en España, y en Galicia en particular tampoco. La casa de té tiene un aula para el desarrollo de formaciones, también para el desarrollo de diferentes experiencias en base al té, tanto con esa parte de tradición china, de tradición japonesa, ceremonia de té chino, ceremonia de té japonesa, o la ceremonia que yo ya tengo como integrada con la cultura celta. La idea es ir desarrollando y ampliando. Se busca también potenciar la zona rural, y con ella la parte industrial y del sector turístico y agroalimentario, mediante desarrollo de diferentes productos, pero también de distintas íneas de investigación.

También participa en diferentes trabajos de investigación

Tenemos distintas líneas de investigación con el grupo de sostenibilidad de la Universidad de Vigo liderado por la catedrática Herminia Domínguez. Estamos ya desarrollando varias líneas de investigación para prebióticos, cosméticos 100% naturales y diversos productos que después pretendemos que cuenten con patentes, por eso estamos trabajando en el tema de industria y en investigación, siempre para mejorar la calidad de vida de las personas y sin impacto en el medio ambiente. Y con la Universidad de Valencia ya desarrollé hace años un proyecto para obtener textil con fotoprotección solar a través del té. Ese textil, que fue finalista en el primer certamen de materiales naturales, ya forma parte de la materioteca que está desarrollando la Xunta de Galicia. Es, por tanto, un proyecto muy global y transversal.

También amplía ahora la plantación

Si, con esta nueva plantación que también estoy haciendo voy a triplicar la producción de té que tengo.

¿Cómo es el té que sale de la finca de Quinteiro da Cruz?

Es un té artesanal. Todo el proceso, desde las primeras fases hasta las últimas, se realiza totalmente a mano, recolección a mano, procesado... Todo el proceso es artesanal, y eso hace que el té sea de mucha calidad. En el año 2023 me dieron en Londres el premio Pionera The Leafies de la Academia Internacional del Té por ser pionera en este proyecto tan global, que aborda muchísimas partes del mundo del té, no es solo producirlo o elaborarlo sino que va mucho más allá.