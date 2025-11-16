Más de 730 corredores desafían al mal tiempo en Pontevedra para ayudar a las víctimas de trata

«Correr es el éxito», les recordó el sacerdote Alberto Domínguez Munáiz a los cientos de participantes que hoy desafiaron al mal tiempo para sumarse a CorreXCáritas. La prueba de nuevo aunó deporte con un carácter benéfico, recaudando fondos para ayudar a víctimas de la trata.

Más de 730 corredores se dieron cita durante la mañana en la avenida de Montero Ríos, donde se realizó el calentamiento previo a la carrera y donde se situó la salida de CorreXCáritas. Fueron en su gran mayoría familias con niños, a los que la organización agradeció el esfuerzo de participar a pesar de la, por momentos, intensa lluvia.

El triatleta Iván Raña y el piragüista Jaime Duro fueron los padrinos de esta sexta edición. Con ellos, también mostraron su apoyo a la carrera deportistas del club de balonmano Cisne, la sociedad Gimnástica o el Rugby Club Pontevedra, entre otros.

Los niños, grandes protagonistas. | G.S.

En la cita hubo espacio para los juegos con una pelota gigante o un tira y afloja de padres contra hijos. No faltó la música, que sirvió de banda sonora para el calentamiento.

Integrantes del club Newman de la parroquia de Virgen del Camino explicaron que con su participación y sus micropatrocinios los corredores recaudaron fondos para construir 8 viviendas para mujeres víctimas de trata. Esta, recordaron, «nos afecta a todos, niños, varones y mujeres» y en la gran mayoría de los casos está trágicamente ligada a las guerras «que siempre traen destrucción y dolor».

Los corredores recorrieron 2,6 kilómetros por un circuito urbano y contaron con el apoyo de una ambulancia, así como un avituallamiento saludable. A todos ellos agradeció Alberto Domínguez Munáiz, impulsor de la iniciativa, su compromiso «a pesar de la lluvia». La elevada participación que desafió a desapacible jornada, «ya es un éxito: correr es el éxito» porque «no llueve cuando hay calor».