Xornada de portas abertas no Centro de Día de Cuntis

O Centro de Día de Cuntis, pertencente á Rede de Centros de Maiores da Xunta de Galicia, realizará o vindeiro mércores 19 de novembro unha xornada de portas abertas en dous horarios de mañá e tarde, dende as 11.00 ata as 13.00, etamén dende as 16.30 ata as 18.00 horas.