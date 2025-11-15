Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xornada de portas abertas no Centro de Día de Cuntis

REDACCIÓN

Cuntis

O Centro de Día de Cuntis, pertencente á Rede de Centros de Maiores da Xunta de Galicia, realizará o vindeiro mércores 19 de novembro unha xornada de portas abertas en dous horarios de mañá e tarde, dende as 11.00 ata as 13.00, etamén dende as 16.30 ata as 18.00 horas.

