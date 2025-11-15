Los vecinos de Eduardo Pondal celebran hoy su magosto

La calle Pedro Sarmiento de Gamboa será escenario hoy a partir de las 18.00 horas del magosto que celebra la Asociación de Vecinos Eduardo Pondal, dentro de su compromiso con la potenciación de las costumbres y fiesta tradicionales de Galicia. Habrá castañas asadas, chorizos al vino, música popular y bailes y juegos para los más pequeños de la casa.