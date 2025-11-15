Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UNED somete a debate medio siglo de la historia de España

La UNED someterá a debate medio siglo de la historia del país con el seminario «España, 50 años después: memoria, historia y transformación», que se celebrará el próximo día 18. Lo encabezará Marcos Lorenzo, graduado e Historia y Máster en Monarquías Hispánicas por la USC, que analizará la evolución de España desde 1975.

