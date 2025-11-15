Teatro visual, circo, humor y tecnología, propuesta de Pablo Méndez en «Nymeria»

Teatro visual, circo contemporáneo y tecnología escénica de vanguardia, para dar vida a un universo original de gran belleza y ritmo. Es la propuesta de «Nymeria», el nuevo espectáculo de Pablo Méndez Performances que se estrena este fin de semana.

El auditorio de Afundación será escenario de las dos funciones de debut, la primera hoy a las 20 horas y la segunda mañana a las 18, para la que sí restan localidades.

Los organizadores destacan que se trata de una propuesta «inmersiva y sorprendente para todos los públicos que invita a vivir un viaje intergaláctico lleno de magia, emoción y descubrimiento. Desde el primer instante, los espectadores se convierten en tripulantes de un transbordador espacial que los transportará a través de diferentes mundos fantásticos hasta alcanzar Nymeria, un destino final deslumbrante donde todo es posible».

La combinación de artes, añaden, logra dar vida a un universo original de gran belleza y ritmo, en el que la participación del público es clave. «Con humor, emoción y un despliegue visual impactante, Nymeria ofrece una experiencia sensorial única que fascinará a niños y a adultos».