Los socialistas buscan ideas en Avilés para aplicar en Pontevedra

Los concejales del grupo municipal del PSOE realizaron ayer un viaje institucional a Avilés, en Asturias, para «conocer de primera mano las prácticas que gobiernos socialistas están desarrollando en sus ciudades», tal y como señaló el portavoz Iván Puentes.

En el marco de esta visita, el líder municipal de los socialistas anunció que pretende impulsar un programa de atención integral, coordinado con el Sergas y con otros colectivos de Pontevedra, con el objetivo de adoptar medidas de sensibilización, prevención e intervención para combatir la soledad no deseada en las personas mayores de 65 años.

La jornada arrancó con la recepción de la alcaldesa socialista del Ayuntamiento de Avilés, Mariví Monteserín, y posteriormente los concejales se trasladaron al Centro de Mayores de las Meanas, donde pudieron observar las líneas de acción de su programa.

Además, también visitaron la Factoría Cultural de Avilés, un centro artístico multidisciplinar que constituye un espejo de la que Puentes proyecta para la ciudad de Pontevedra, pues según indica, «además de ser un centro formativo en el que se desarrollan múltiples talleres, se convirtió en un vivero de emprendimientos.