Sanxenxo y Caldas, «Vilas en flor»

Sanxenxo revalida su doble galardón de Vilas en Flor por el cuidado de sus espacios verdes con dos Flores de Honra. El concejal de Medio Ambiente, Yago Torres, asistió ayer al acto de entrega celebrado en el Edificio Forum en Carballo. Para esta edición, el Concello sumó como nuevo espacio a sus 220 zonas verdes, el Mirador de A Peixeira, así como la nueva zona ajardinada de Panadeira. «É un orgullo seguir estando entre os municipios de referencia de espazos verdes e tentaremos seguir mellorando en vindeiras edición», asegura Yago Torres.

Yago Torres, con el diploma. / FdV

Vilas en Flor es un programa que quiere mostrar la riqueza natural y paisajística del territorio mediante el reconocimiento público de todos aquellos proyectos de ajardinamiento, ornamentación floral, mobiliario urbano y espacios lúdicos que son un ejemplo a seguir. Las Flores de Honor son el distintivo que se conceden anualmente a los municipios participantes en el programa Vilas en Flor según el criterio de un jurado especializado.

El programa sigue la estela de programas similares ya en funcionamiento en otros países como Francia (Villes et Villages Fleuris, que fue creado en 1959 y ha servido de modelo al resto de proyectos que se han iniciado posteriormente), Italia (Comuni Fioriti), Reino Unido (Britain in Bloom), Irlanda (Tidy Towns) o Canadá (Communities in Bloom).

Cuntis y Marín también recibieron dos galardones, mientras que Caldas alcanzó los tres. Este número de galardones revalida el conseguido también el año pasado en la cita que organiza anualmente la Fundación Juana de Vega. El teniente de alcalde Manuel Fariña destaca que Caldas «se consolida como referencia en el trabajo y apuesta por la sostenibilidad, y es de los municipios gallegos que más reconocimientos junta en los últimos años».

Nuevamente, este año el jurado destacó la gestión sostenible para promover la biodiversidad de espacios realmente singulares como son el Xardín Botánico y la Carballeira. Se puso en valor, sobre todo, el proyecto para la restauración de ambos espacios, que son un icono para la villa, y que proponen un acondicionamiento integral desde un enfoque múltiple, con la idea de recuperar la esencia de esta área tan singular, mejorando su atractivo y ofreciendo un valor añadido a mayores de su historia y patrimonio singular.

Fariña destacó que las obras de la Carballeira ya están en marcha. La restauración del espacio natural, que se adjudicó por cerca de 740.000 euros, consiste principalmente en la rehabilitación de las especies vegetales, formaciones y composiciones botánicas, la mejora y adaptación de instalaciones y equipamientos, así como en la recuperación del patrimonio natural y cultural.

Entre las actuaciones concretas, definidas por el arquitecto de paisaje Pedro Calaza, está la mejora de la biodiversidad, incorporando nuevas especies y reforzando más ejemplares de otras existentes. Se van a eliminar especies invasoras, se recuperarán las alineaciones con la estructura original del espacio, se hará un tratamiento para mejora a calidad cromática y escénica, se crearán composiciones de bosquetes para recuperar el aspecto primitivo, así como estudios biomecánicos y fitosanitarios en ejemplares particulares. También se mejorará el suelo para garantizar un buen desarrollo de los árboles y especies existentes.

En el caso de las instalaciones y equipamientos, habrá actuaciones de mejora de pavimentos, y mobiliario, así como también de las instalaciones (bocas de riego o puntos de luz), entre otras, instalando paneles explicativos con información relevante y de puesta en valor del patrimonio natural y cultural.

La intención es que la reforma global del espacio verde, junto a la apertura del Centro de Visitantes, en el que se ofertará una exposición para comprender y poner en valor el BIC, pueda ser una realidad antes del verano de 2026.

El teniente de alcalde Manuel Fariña expresó su satisfacción tras recibir las ‘Flores de Honra’. Subrayó que «este galardón es un gran estímulo para continuar con nuestras iniciativas. La valoración del jurado nos motivan a seguir adelante, promoviendo un espacio como la Carballeira que no solo honra nuestra riqueza vegetal, sino que también invita al vecindario y las personas que nos visitan a disfrutar de la naturaleza aprovechando toda su potencialidad», subrayó.