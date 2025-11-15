El «Samaín de Briz» se celebrará el 22 de noviembre

El Concello de Marín, que suspendió el «Samaín de Briz 2025», el pasado 31 de octubre por las fuertes lluvias, ha elegido el 22 de noviembre para celebrar esta cita con el miedo. Se mantiene el programa y a partir de las 18.30 hora se abrirán las puertas de la Finca de Briz para dar comienzo a una tarde-noche llena de misterio, diversión y mucho miedo para todos los públicos.

El PequeSamaín, pensado para los más niños, ofrecerá pintacaras, juegos, animación musical y muchas sorpresas hasta las 22.00 horas. También desde las 18.30 horas, el público podrá aventurarse por las rutas del miedo, que suelen generar bastantes colas.