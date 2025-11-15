Pontevedra 1-1 Mérida: Ahogamiento entre el barro y el punto de penalti

El Pontevedra se deja dos puntos desde los once metros tras dos fallos de Dani Selma en la recta final. Arrancaron bien los locales con el tanto de Comparada de cabeza en la primera mitad, epro los visitantes, tras una mejor segunda mitad, igualaron el cabezazo con un gol de Javi Domínguez.

Pontevedreses y emeritenses arrancaron el duelo con las ideas claras, aunque expectantes por ver cómo se desarrollaba el juego de su rival. Los locales, con ocasiones más prometedoras, generaban una sensación de mayor control. Los visitantes, en cambio, meditaban más las acciones ofensivas y las individualidades de los jugadores de ataque eran las que generaban desequilibrio. Las incursiones de Miguel Cuesta y de Álex González, cada vez más, aceleraban el partido y teñían el partido de grana. A los 33 minutos de partido, Álex Comparada, con la testa, envió el balón al fondo de la red culminando un centro medido de Yelko Pino desde el saque de esquina. La recta final de la primera parte, si bien no contó con oportunidades legales de gol, sí con acciones en fuera de juego o tras falta previa, tuvo al videoarbitraje como protagonista. Una ventana por equipo, dos agarrones con sus respectivos penaltis, y dos intervenciones del colegiado para no retractarse, con razón, de su decisión en primera instancia.

La incesante lluvia, muy presente en la primera parte, no quiso perderse la segunda mitad de partido. La reanudación trajo consigo, para desgracia de los gallegos, la lesión de Juanra en una disputa de balón. El central se fue al suelo con grandes gestos de dolor y fue sustituido de manera inmediata. La pérdida del central envalentonó a los guadianenses y, en un centro de Chiqui en una falta en el último tercio, puso el empate en el luminoso. En el 78', Selma fue derribado en el área y el colegido, previo chequeo en el VAR, señaló la pena máxima y expulsó a Evdald por la acción. Selma tomó el balón, corrió y el portero repelió su disparo. El rechace cayó en las botas de Álex González, quien intentó marcar de primera, pero la mano de un zaguero lo impidió. Revisión, órdenes directas de Rubén Domínguez de un lanzador, caos entre los once granates y Selma quiso resarcirse. Carrerilla, tensión en el ambiente y al larguero. Dieciséis minutos de descuento alargaron el amragor final de los aficionados de Pasarón, que tuvieron que conformarse con el empate.