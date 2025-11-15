La Policía Local intensifica el control de los patinetes tras casos de velocidad excesiva

El uso de vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que destacan significativamente los patinetes eléctricos, es cada vez más frecuente en las calles. Según señala la teniente de alcalde Eva Vilaverde, debido a este aumento de circulación que, gran parte es «irregular» y «provoca sensación de inseguridad», el Concello de Pontevedra lanza el próximo lunes 17 su tercera campaña específica en 2025 de control, que se extiende hasta el domingo 23.

De hecho, hasta el momento, los VMP estuvieron implicados en quince accidentes. Dos de ellos, que tuvieron lugar en la Avenida Conde Bugallal y en Reina Victoria con Pastor Díaz, requirieron la elaboración de atestados judiciales debido a su gravedad. Además, se realizaron 45 inmovilizaciones de estos vehículos.

Durante esta campaña, se pondrá el foco en la vigilancia de las calles del centro, como Michelena, Gutiérrez Mellado y Peregrina, así como en los alrededores de los centros escolares, donde se registran quejas por velocidades altas. Se recuerda que un patinete eléctrico nunca podrá superar los 25 kilómetros por hora, mientras que en las zonas de convivencia, como es el centro histórico, no se podrá pasar de los 10 kilómetros por hora. Además, en zonas de preferencia peatonal, la velocidad máxima es de 6 kilómetros por hora. En el caso de que el VMP supere los 25 kilos, se planea que la velocidad máxima permitida también se vea reducida a 14 kilómetros por hora, según indica el jefe de la Policía Local de Pontevedra, José Manuel González.

Asimismo, Vilaverde hizo hincapié en la importancia de exigir un certificado con las características técnicas del vehículo en el momento de la compra, obligatorio desde enero de 2024, pues a partir de 2027, los VMP que no dispongan de dicho certificado, «desaparecen de la circulación, a no ser que se le pueda hacer un certificado de características», tal y como apunta González.

Otro asunto relevante es que, a partir de enero del próximo año 2026, los usuarios de los vehículos deberán registrarlos en la Dirección General de Tráfico, así como disponer de un seguro obligatorio.

En definitiva, los VMP deberán respetar toda la señalización y normas de tráfico y no podrán circular por vías interurbanas, por las aceras ni con más de una persona. Por otro lado, en el caso de las bicicletas, los jóvenes menores de 12 años sí que pueden circular por las aceras. También está prohibido el uso de estos vehículos mientras se usan dispositivos móviles, cascos o auriculares.

Por otro lado, José Manuel González, expresa su preocupación en cuanto a la falta de conocimientos de las personas con referencia al uso adecuado de los VMP, «hasta el punto de que nos encontramos con varios menores de 14 años que circulan con patinetes que superan incluso los 60 kilómetros por hora», lo que González califica como un hecho «especialmente grave». Por último, recuerda a la ciudadanía la posibilidad de escribir al correo electrónico policialocal@pontevedra.eu, habilitado para resolver cualquier duda que pueda surgir.

Formuladas 230 denuncias a estos vehículos a lo largo de este año

Desde que comenzó el año hasta el día de hoy se han formulado 230 denuncias administrativas derivadas del uso indebido de los MVP: 205 son de competencia municipal por incumplimiento de la ordenanza de «Mobilidade Amábel», mientras que las 25 restantes corresponden a la Jefatura Provincial de Tráfico. De esta manera, se establece una media de más de veinte sanciones aplicadas mensualmente. Además, según señala la teniente de alcalde, Eva Vilaverde, prácticamente la totalidad de este registro de infracciones de VMP corresponden a los patinetes eléctricos. El motivo más habitual por el que son multados los usuarios es por circular por las aceras, lo que conlleva un pago de 200 euros. Sin embargo, otras causas frecuentes de las infracciones son que el vehículo no disponga de la homologación requerida, que conlleva una penalización de 500 euros, o conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, cuya multa puede ascender a los mil euros. Por su parte, José Manuel González, jefe de la Policía Local de Pontevedra subraya la existencia de «un incremento de la utilización de este tipo de aparatos por parte de los menores y esto entendemos que es especialmente importante por el riesgo que supone para ellos mismos y para el resto de los usuarios». Según González, «esto es una parte de la seguridad vial que todavía no está muy reglamentada. Llevamos muchos años esperando a que se haga una regulación estatal, pero se está avanzando y ahora parece que se está regulando bien». Aún así, la conclusión del jefe de la Policía Local es clara: existe mucha desinformación.