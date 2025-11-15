Poio ya respira navidad

El concurso de tarjetas de Nadal organizado por el Concello de Poio ya tiene ganadores. Los cuatro dibujos seleccionados son de Xacobe Cambeiro Durán (5 años, Campelo), India Fuentes Moreira (7 años, San Salvador), Aitana Martínez Alfonso (11 años, Samieira) y Carla Esperato Miñán (12 años, San Salvador), y quedó desierta la categoría de 15 a 17 años. De estas cuatro propuestas, la tarjeta que va a ser utilizada para enviar su felicitación institucional de Nadal será la de India Fuentes, con su Aldea dos Sonos.

Así lo decidió el Consello Municipal de Cultura, del que forman parte miembros de la corporación y representantes de las asociaciones SCD de Raxó, SCD de Samieira, AC Vides Novas, AVV Boureante y del Ateneo Corredoira, que se reunieron para valorar los casi 300 diseños presentados por los escolares menores de 18 años que residen en Poio.

En esta edición, se incluyó como novedad a elección de las tarjetas ganadoras por edades, y no por parroquias, con el objetivo de garantizar una selección más equilibrada entre los diferentes grupos de edad. De este modo, se busca evitar las diferencias entre las propuestas presentadas por niños más pequeños y los participantes de mayor edad.

Las autoras de las cuatro postales ganadoras recibirán un premio en metálico de 60 euros y un regalo conmemorativo. La entrega de los premios se hará el sábado 20 de diciembre, en la carpa Poio Máxico que estará instalada en A Seca. La concejala de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, agradece la implicación de los escolares, y destaca la calidad, originalidad y creatividad de los trabajos que presentaron.

La inauguración navideña en Poio será el sábado 29 de noviembre, en la Praza do Mosteiro, con música, animación y cuenta atrás para el encendido de las luces. Un encendido que este año protagonizarán los alumnos de la Asociación Down Pontevedra –Xuntos. Con esta iniciativa el gobierno local quiere reconocer y dar visibilidad a todo el trabajo desarrollado por esta entidad para apoyar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias, entre los que hay vecinos del municipio.

Será en ese momento en el que también se inauguren las siete Aldeas de Nadal, protagonistas de la propuesta festiva de Poio y que están situadas en el puerto de Raxó; en la plaza Alfredo Romay Besada en Samieira; en la Praza da Chousa de Combarro; en la Praza de San Martiño; en la Praza da Granxa de Campelo; en el Atrio de la Iglesia de San Salvador y en el parque Costa Xiráldez de Lourido. Además, la carpa Poio Máxico, donde se organizarán actuaciones y actividades durante toda la Navidad, estará situada en A Seca.

El Concello ya tiene en marcha la decoración y montaje de las Aldeas de Nadal. Estos días empresas y trabajadores municipales trabajan para que todo esté a punto y repetir el éxito de los últimos dos años, en el que Poio se convirtió en lugar de encuentro, ocio y diversión para las familias de dentro y fuera del municipio.

Al mismo tiempo, desde lo gobierno local también se mantienen en las últimas semanas reuniones con representantes de las Anpas y de las asociaciones culturales para coordinar su participación en los distintos eventos de la programación de Nadal con el objetivo de convertirla en una propuesta amplia, participativa y de calidad.