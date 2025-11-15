Pintor del paisaje, la atmósfera y el color

Nacido en O Porriño en 1929 y fallecido en Vigo en 2007, Leopoldo Varela fue «un pintor autodidacta que practicó el expresionismo cromático», recuerdan los organizadores de la exposición que podrá visitarse en el Museo hasta el próximo día 11.

Comisariada por Beatriz de San Ildefonso, la muestra repasa su trabajo a lo largo de varias décadas. «Comenzó su trayectoria en los años 50 con la técnica de la acuarela» y en 1972 recibió una medalla de plata en la Bienal de Pontevedra. En esos años el óleo adquiere protagonismo en su obra y adopta los postulados de la Escuela de Madrid, apostando por una pintura «figurativa, no académica, que reinterpreta la realidad bajo la influencia del cubismo el fauvismo», señalan las mismas fuentes.

El artista reinterpreta el paisaje con una paleta muy alegre, y a finales de los setenta abandona los parámetros de la Escuela de Madrid. «Desarrolla entonces un estilo personal que evoluciona hacia un expresionismo cromático centrado en las posibilidades plásticas de la materia», explica la comisaria.

El artista no pinta sino que «modela el pigmento, en ocasiones aplicándolo con los dedos para transmitir el color del paisaje gallego, del que siempre afirmó que era mucho más de lo que se ve».

Fue este gran interés por el color el que lo llevó en los años noventa a experimentar con la materia en la serie que denominó El Invento y que se expone por primera vez. En ella estampaba el papel sobre un cristal impregnado de óleo.

Asimismo, exploró las posibilidades de la aguada, aplicada con esponjas o permitiendo que se expandiese sobre el soporte. El artista «no temió perder el vínculo con la realidad para priorizar la atmósfera y el color, intuyendo formas por toda la superficie en referencia a la pintura de Turner, cuya manera de interpretar el paisaje fue uno de sus referentes».

Inmerso en el ambiente cultural vigués, participó en diferentes exposiciones y su obra se exhibió en distintas ciudades gallegas, en Madrid y al otro lado del Atlántico. A Leopoldo Varela le dedicó Blanco Amor la frase «ti na pintura sacas a flor da terra o que non vemos os demais».

El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, y la directora del Museo, Ángeles Tilve, también participaron en la presentación de la exposición «Leopoldo Varela, a forza da cor». El responsable provincial incidió en la necesidad de «reivindicar lo nuestro. Es importante atender al arte internacional pero sin dejar de lado algo tan importante como lo nuestro, lo gallego, que nos define como cultura».