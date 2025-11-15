Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Concello de Barro aproba un orzamento de 3,4 millóns para o vindeiro ano

REDACCIÓN

Barro

O Concello de Barro aprobou en pleno o orzamento municipal para 2026, que ascende a 3.377.140 euros, un incremento de 130.640 euros respecto ao exercicio de 2025. Este orzamento destaca pola conxelación un ano máis de todas as taxas e impostos municipais. Poderá entrar en vigor o día 1 de xaneiro.

Un dos aspectos máis relevantes é o investimento en Política Social, que acada unha partida de 864.000 euros, representando o 21% do total do orzamento municipal. Esta partida incrementouse en 120.000 euros respecto a 2025, reforzando os servizos de apoio ás familias, maiores e persoas en situación de vulnerabilidade.

O alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, destacou que este orzamento «é responsable, realista e pensado para protexer ás familias sen incrementar a presión fiscal». Engadiu que «desde 2020 Barro mantén débeda cero».

Ademais da política social, o orzamento contempla partidas para o mantemento de infraestruturas, obras de mellora nos espazos públicos, programas culturais e deportivos, así como accións de desenvolvemento económico local. A planificación económica do Concello busca equilibrar todas as áreas de actuación, garantindo que os proxectos se executen con eficiencia e que os servizos básicos continúen ofrecéndose sen interrupción.

