O Concello de Barro aproba un orzamento de 3,4 millóns para o vindeiro ano
REDACCIÓN
O Concello de Barro aprobou en pleno o orzamento municipal para 2026, que ascende a 3.377.140 euros, un incremento de 130.640 euros respecto ao exercicio de 2025. Este orzamento destaca pola conxelación un ano máis de todas as taxas e impostos municipais. Poderá entrar en vigor o día 1 de xaneiro.
Un dos aspectos máis relevantes é o investimento en Política Social, que acada unha partida de 864.000 euros, representando o 21% do total do orzamento municipal. Esta partida incrementouse en 120.000 euros respecto a 2025, reforzando os servizos de apoio ás familias, maiores e persoas en situación de vulnerabilidade.
O alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, destacou que este orzamento «é responsable, realista e pensado para protexer ás familias sen incrementar a presión fiscal». Engadiu que «desde 2020 Barro mantén débeda cero».
Ademais da política social, o orzamento contempla partidas para o mantemento de infraestruturas, obras de mellora nos espazos públicos, programas culturais e deportivos, así como accións de desenvolvemento económico local. A planificación económica do Concello busca equilibrar todas as áreas de actuación, garantindo que os proxectos se executen con eficiencia e que os servizos básicos continúen ofrecéndose sen interrupción.
- Primer día de confinamiento de las gallinas: «Es un trastorno, las estresa mucho»
- Varios jabalíes mueren atropellados al irrumpir en la vía rápida de Sanxenxo
- La continuidad de la A-57, más lejos que nunca: nadie quiere su enlace con Curro
- Poio, epicentro de un pequeño terremoto de madrugada
- La gripe A se adelanta y pone en riesgo a los grupos vulnerables en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés
- Un escaparate del talento gallego con alma de premio
- María J. Rodríguez (abogada): «Si no proteges a los hijos, no proteges a la mujer de la violencia de género»
- Visiones dispares de Mar y la oposición sobre la situación del marisqueo en la ría