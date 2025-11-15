O BNG alerta do «colapso» nos centros de saúde de Vilalonga e Baltar
Asegura que non se pode obter cita ata o mes de novembro
REDACCIÓN
O grupo municipal do (BNG de Sanxenxo alerta dunha nova «situación de colapso» que se está a vivir nos Centros de Saúde de Baltar e do Revel, na parroquia de Vilalonga. En ambos casos, os nacionalistas aseguran que «xa non se concertan citas cos médicos de cabeceira ata o vindeiro mes de decembro». O Bloque advirte de que «agora mesmo para moitos usuarios destes centros xa non é posible ter unha cita co seu doctor de cabeceira no que queda de novembro, cando aínda estamos chegando á metade do mes». Isto quere dicir que moitas das persoas afectadas «deberán agardar, como mínimo, máis de dúas semanas para poder ser atendidas presencialmente ou por teléfono».
O BNG lamenta que «este tipo de colapsos xa se teñen producido en máis dunha ocasión tanto en Baltar». O grupo da oposición reprocha que o alcalde «non sexa quen de atallar esta situación que por desgraza non é nova e que se repite de xeito sistemático durante todo o ano. Episodios coma esta provocan un malestar patente e totalmente comprensible entre a poboación, que, ademais, ten que ver como o Partido Popular vende a bombo e platillo un proxecto de ampliación do Centro de Saúde de Baltar. Para que queremos un ambulatorio máis grande se non existe persoal para poder dar servizo á cidadanía», conclúen os nacionalistas.
- Primer día de confinamiento de las gallinas: «Es un trastorno, las estresa mucho»
- Varios jabalíes mueren atropellados al irrumpir en la vía rápida de Sanxenxo
- La continuidad de la A-57, más lejos que nunca: nadie quiere su enlace con Curro
- Poio, epicentro de un pequeño terremoto de madrugada
- La gripe A se adelanta y pone en riesgo a los grupos vulnerables en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés
- Un escaparate del talento gallego con alma de premio
- María J. Rodríguez (abogada): «Si no proteges a los hijos, no proteges a la mujer de la violencia de género»
- Visiones dispares de Mar y la oposición sobre la situación del marisqueo en la ría