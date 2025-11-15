Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Notable éxito da primeira edición de «Campoladamedo»

Notable éxito da primeira edición de «Campoladamedo» | FDV

Notable éxito da primeira edición de «Campoladamedo» | FDV

Campo Lameiro converteuse a pasada fin de semana no epicentro do misterio, a tradición e o espírito comunitario coa celebración da primeira edición de «Campoladamedo: Onde o medo desperta entre as pedras», un evento que congregou preto de medio milleiro de persoas chegadas de distintos puntos de Galicia.

Notable éxito da primeira edición de «Campoladamedo»

Notable éxito da primeira edición de «Campoladamedo»

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents