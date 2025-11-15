Campo Lameiro converteuse a pasada fin de semana no epicentro do misterio, a tradición e o espírito comunitario coa celebración da primeira edición de «Campoladamedo: Onde o medo desperta entre as pedras», un evento que congregou preto de medio milleiro de persoas chegadas de distintos puntos de Galicia.

Notable éxito da primeira edición de «Campoladamedo»