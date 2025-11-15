La muestra «Bicos de cine» divulgará la obra de Moldes en el marco de los Feroz

Visitas guiadas, talleres, títeres una exposición figuran entre las actividades diseñadas por la Fundación Manuel Moldes y el Concello para divulgar la obra del artista pontevedrés, una programación que busca «sacar el arte de la academia y llegar a todos los vecinos de Pontevedra», señala el concejal de Cultura, Demetrio Gómez.

Éste acompañó ayer a la presidenta de la Fundación Moldes, May Díaz Cacheda, en la presentación del programa que incluirá el próximo día 22 una visita al mural de la UNED pintado por Moldes en el año 1987 y para el que se exhibe inscripción previa en el mail info@fundacionmanuelmoldes.org.

En diciembre se inaugurará la muestra «Bicos de cine», que formará parte de la programación de los Feroz. El día 3 del próximo mes, coincidiendo el octavo aniversario de la muerte del artista, se expondrá una serie de dibujos pintados en el año 1991 por Moldes para el Festival de Cine de Carballiño.

Las obras forman parte de la filmoteca de Galicia y vienen a Pontevedra de la mano de Ramón Rozas, y se expondrán también coincidiendo con el festival Novos Cinemas.

Se trata, como recordó la organización, de una exposición que visitó Pontevedra en 1992 de la mano del Cineclube pero que es desconocida para la mayoría d e los vecinos de la ciudad.

También en diciembre se iniciarán los talleres artísticos de la mano de Taller Abiertos, destinados a niños de 6 a 12 años y centrados en la obra de Manuel Moldes. El primero está previsto para el día 20.

La sede de la Fundación Manuel Moldes acogerá el 27 del próximo mes la representación de Barriga Verde, de la mano de Viravolta Títeres.