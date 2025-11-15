Marín, Sanxenxo y Vilaboa gestionarán los servicios de temporada en el litoral

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publico ayer el listado de los 17 ayuntamientos costeros que gestionarán los servicios de temporada en la zona de dominio público marítimo-terrestre (DPMT) de su litoral en el próximo año 2026. En la comarca son Marín, Sanxenxo y, Vilaboa.

Esta es la primera vez que el gobierno autonómico asume la tramitación directa de las solicitudes de los ayuntamientos interesados en la explotación de las instalaciones, actividades, eventos y servicios de temporada y playa en zona de dominio público marítimo-terrestre de su término municipal.

En estos casos, serán las propias administraciones locales las que tramiten el procedimiento para la adjudicación a terceros de los servicios y actividades que se desarrollarán en esta franja de la costa, incluida la publicación de los correspondientes anuncios, con indicación en ellos de los plazos para la presentación de ofertas o solicitudes de participación.

En el caso de los municipios que no tengan asumida su gestión, las personas físicas y jurídicas interesadas en la explotación de servicios de temporada en terrenos del DPMT podrán solicitar a la Xunta la autorización a partir del 17 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025.

Además, cualquier otro evento, actividad, jornadas, competiciones o campeonatos de duración no superior a 15 días que se quieran desarrollar en el DPMT deberán solicitarse con una antelación mínima de un mes respecto a la fecha prevista para su celebración.