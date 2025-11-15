Marín, pendiente de posibles recursos a la adjudicación de su servicio de basuras

El pleno de la corporación dio luz verde ayer a la adjudicación definitiva del servicio de recogida de residuos urbanos para los próximos 10 años. Tras la aprobación inicial del pleno anterior, se requirió a las dos empresas, Urbaser, por el lote 1, y Arroupa, por el lote 2, la presentación de la documentación necesaria. Así lo hicieron, por lo que se pudo declarar válida la licitación y adjudicarles los contratos para su formalización, algo que les fue notificado al resto de licitadores. Ahora, se abre un plazo de 15 días hábiles para la posible presentación de alegaciones. Por tanto, el Concello está ahora pendientes de los posibles recursos que puedan formular las otras empresas aspirantes, algo que se considera «muy probable» ya que un par de ellas quedaron a escasas décimas del ganador en la valoración técnica.

Al margen de ese proceso, la concejala de Medio Ambiente, Marián Sanmartín, destacó que «este es un servicio fundamental para nuestro municipio y de gran impacto en la ciudadanía. El lote 1 es por 10 años así que afectará a los siguientes tres mandatos y por eso debe ser un compromiso a largo plazo».

Sanmartín quiso agradecer el trabajo técnico de la Alcaldía, la Mesa de Contratación y al resto de departamentos técnicos su implicación en el desarrollo del contrato, y se refirió «de una manera muy especial» a los trabajadores, «por su paciencia y por no haber jugado a chantajes y respetar con lealtad a la ciudadanía a lo largo de todos estos años, priorizando siempre la negociación a la hora de establecer sus condiciones laborales y no comprometiendo nunca el servicio, que a quién al final afecta de forma directa es a los vecinos de Marín», finalizó.

Este es uno de los contratos más elevados del Concello, con un coste total de 17 millones de euros, y que implica, según el gobierno local «un aumento de casi un 35% de la capacidad mínima de recogida entre los colectores de todas las fracciones, llegando la casi 4 millones de litros», así como «la inclusión en las islas del contenedor marrón, que sirve para recoger en exclusiva los residuos orgánicos, dejando el clásico verde para la fracción resto, favoreciendo una recogida cada vez más selectiva».

También se cita el «mantenimiento de la recogida específica de enseres, que seguirá funcionando como hasta ahora y la dotación de un nuevo Punto Limpio Móvil, que se irá desplazando por distintos puntos del municipio y que facilitará el reciclaje de los residuos que deben depositarse en el mismo (pilas, móviles, baterías, cartuchos de tinta, cápsulas de café…, entre otros muchos ejemplos».

Se indica también la «instalación de tres nuevos contenedores de 30 metros cúbicos para el uso de las brigadas municipales y el mantenimiento de los colectores enterrados de la Rúa do Sol», junto al «aumento del número de contenedores y de los horarios de recogida, incluyendo los domingos en el casco urbano y un aumento del 22% del salario de los trabajadores».

En estudio privatizar la limpieza viaria

El servicio de limpieza viaria en Marín se realiza con operarios municipales y contrataciones externas para cubrir picos de trabajo en momentos concretos del año por el aumento de la actividad y sobre todo en los días festivos y fines de semana, ya que el horario del personal de la brigada de limpieza y de lunes a viernes de 7.00 a 14.00 horas y solo dos personas para vaciado de papeleras los sábados por la mañana.Respeto a la limpieza de las playas , ahora se hace de lunes a domingo, incluido un refuerzo por la tarde los viernes, sábados y domingos. Los chorreos de calles se hacen a lo largo del año con el camión de baldeo y personal de la brigada siempre que es posible, pero en verano y con los falta de lluvia «es imposible mantener todas las aceras en perfecto estado».Por lo tanto, el Concello entiende que las «mejoras son necesarias en el servicio de limpieza», por lo que se ha iniciado un estudio para proceder a la externalización del servicio, «lo que permitiría una dotación y renovación constante de maquinaria que se le requeriría a la empresa adjudicataria, sin que suponga deshacer la brigada municipal, sino reorganizar las brigadas en función de las necesidades del día a día del municipio para poder ser más operativos».