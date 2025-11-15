Marín, escenario del preestreno de la película «La red» el día 21

La película «La red», rodada entre Marín, Vigo y Gran Canaria, será preestrenada en el Teatro del Colegio Inmaculada de Marín el viernes 21 de noviembre a las 19.000 horas, con entrada gratuita.

Asistirán al acto actores y actrices de la película, algunos de ellos de Marín, y su director, el vigués Ángel Fernández Prado. «La red» está basada en una hecho real pero con licencia cinematográfica sobre la red que pertenecía a un naufragio.