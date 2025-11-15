Mar censa 442 mariscadoras a pie en el fondo de la ría

La Xunta analizó con las cofradías de pescadores de Lourizán, Pontevedra y Raxó la situación del sector y las necesidades de los profesionales del mar en esta zona del litoral gallego. La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez hizo balance y destacó que desde lo 2021 la Consellería do Mar movilizó 769.000 euros en apoyos a iniciativas de estas tres entidades, que agrupan, en lo que se refiere al marisqueo a pie, a un total de 442 personas mariscadoras. Se analizaron las medidas aplicadas para el acondicionamiento de las zonas productivas y la mejora de la biodiversidad.