Formación Gastro ofertará 23 cursos para personal de hostelería
El Concello presenta Formación Gastro, el nuevo plan de capacitación para profesionales de la hostelería de Capital Gastro. Se ofertarán 23 cursos presenciales y en línea, gratuitos, que se darán a conocer en el Mercado de Abastos el próximo día 20. La inscripción podrá realizarse a través de pontevedra.formaciógastro@betagroup.com.co.
- Primer día de confinamiento de las gallinas: «Es un trastorno, las estresa mucho»
- Varios jabalíes mueren atropellados al irrumpir en la vía rápida de Sanxenxo
- La continuidad de la A-57, más lejos que nunca: nadie quiere su enlace con Curro
- Poio, epicentro de un pequeño terremoto de madrugada
- La gripe A se adelanta y pone en riesgo a los grupos vulnerables en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés
- Un escaparate del talento gallego con alma de premio
- María J. Rodríguez (abogada): «Si no proteges a los hijos, no proteges a la mujer de la violencia de género»
- Visiones dispares de Mar y la oposición sobre la situación del marisqueo en la ría