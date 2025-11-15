Formación Gastro ofertará 23 cursos para personal de hostelería

El Concello presenta Formación Gastro, el nuevo plan de capacitación para profesionales de la hostelería de Capital Gastro. Se ofertarán 23 cursos presenciales y en línea, gratuitos, que se darán a conocer en el Mercado de Abastos el próximo día 20. La inscripción podrá realizarse a través de pontevedra.formaciógastro@betagroup.com.co.