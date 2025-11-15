Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Expertos y concellos analizan el reto de renaturalizar la ciudad

La Casa das Campás será escenario el próximo martes de la jornada medioambiental «A renaturalización urbana: o reto de lograr cidades máis amables e vivibles». Reunirá a representantes institucionales, profesionales del urbanismo y expertos en sostenibilidad para debatir sobre la renaturalización urbana como clave para mejorar la calidad de vida.

