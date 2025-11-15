Diputación y Adif desbloquean la vía verde de Pontevedra a Arcade tras doce años de espera

La ansiada vía verde peatonal y ciclista entre Pontevedra y Arcade (Soutomaior) a través de la antigua línea del ferrocarril en desuso desde 2013 está más cerca. El presidente de la Diputación, Luis López, viajará el próximo martes a Madrid para mantener un encuentro con responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para negociar la desafectación de los terrenos. «Acudimos a Madrid con la máxima disposición a colaborar, convencidos de que el Adif entenderá que estamos a una oportunidad que Pontevedra merece y confiados en traer buenas nuevas para esta provincia», afirmó ayer el mandatario provincial.

La conexión de Arcade y Pontevedra por el antiguo trazado ferroviario a través de una vía verde es un proyecto estratégico para la provincia que lidera la Diputación tras doce años de reivindicaciones municipales y vecinales que hasta ahora no avanzó ante la negativa del Ministerio de Transportes a desprenderse del uso ferroviario de esta línea, pese a que no se utiliza desde que entró en servicio el Eje Atlántico entre ambos puntos, en junio de 2013. «Este es un proyecto prioritario para la Diputación», remarcó López, quien recordó que en el presupuesto del próximo año 2026 está reservada una partida de 100.000 euros para la redacción del proyecto.

«Encabezamos esta reclamación desde una posición de provincia, de unidad política, institucional y social; declaramos públicamente nuestra intención de liderar el proyecto y participar en su financiación y, después de saber la disposición del Ministerio para ceder las vías, solicitamos formalmente la puesta a disposición de los terrenos», enumeró el presidente, que recordó la «contratación y adjudicación de un estudio de viabilidad a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, una de las entidades con mayor trayectoria en la conversión de trazados en desuso en vías verdes».

Vigo-Vilagarcía a través de una senda peatonal

La apertura de la senda entre Arcade y Pontevedra es uno de los tramos en los que trabajan la Diputación dentro de un proyecto global que busca conectar las ciudades de Vigo y Vilagarcía a través de una senda peatonal por las antiguas vías del tren.

Ya en julio pasado, la Diputación tenía en marcha el proceso administrativo para crear la que será primera vía verde en el municipio de Pontevedra. Fue entonces cuando la entidad provincial encargaba el estudio de viabilidad para definir el trazado de esos once kilómetros y comenzó a tramitar ante Adif la petición de cesión de los terrenos necesarios. Se espera que el martes se pueda desbloquear ese apartado.

La Fundación debía presentar una propuesta este año aunque el plazo está condicionado a los tiempos de Adif para desafectar los terrenos y completar los trámites pertinentes. Una vez superado ese trámite, será el momento de diseñar el trazado y buscar las alternativas en aquellos puntos donde la senda no pueda discurrir por los tramos ferroviarios en desuso.

Asimismo, la Diputación subraya que la convivencia entre la vía en desuso y la que aún está activa, con escasos metros de separación, obligará a los promotores del proyecto a buscar una solución que garantice la viabilidad del proyecto y la seguridad de los usuarios. En este sentido, el presidente solicitó en su día a los concellos de Soutomaior, Vilaboa y Pontevedra, por los que transcurre este itinerario, para que aportaran sus propuestas.

«Hablamos de una vía en desuso, que discurre entre Pontevedra y Arcade, de unos 10 kilómetros», pero el objetivo final, mucho más ambicioso, es completar una vía verde entre Vilagarcía y Vigo y, si fuera posible, llegar a Portugal, «una meta que comienza con el tramo entre Arcade y Pontevedra, para lo que ya se están dando los primeros pasos. Es un proyecto estratégico para la Diputación y la provincia, lo queremos hacer con la máxima celeridad posible pero siendo conscientes de toda la tramitación que hay que hacer en el que se refiere al Adif», concluyó el presidente Luis López.

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles es una institución con cuarenta años de trayectoria, una voz autorizada a nivel nacional en todo lo relacionado con las infraestructuras ferroviarias del país y que, además del diseño de otras vías verdes de referencia en España, fue también la encargada de elaborar el inventario de vías de tren en desuso susceptibles de transformarse en este tipo de sendas.