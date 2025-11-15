Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cierre al tráfico por obras un tramo de la calle Joaquín Costa

El Concello cerrará al tráfico rodado la calle Joaquín Costa durante l tarde de hoy, en concreto de 14.00 a 20.30 horas, para facilitar la realización de obras. El corte se hará a la altura de la calle Blanco Porto y se garantizará el acceso de garajes y residentes, así como la prestación de servicios.

