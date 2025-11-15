El campus reconoce la creatividad

Dar a conocer una serie de investigaciones de diferentes ámbitos, que tienen en la creatividad su nexo de unión, era el objetivo de la jornada promovida ayer por el Campus Crea, con el apoyo del Consello Social de la UVigo, en la Escola de Enxeñaría Forestal, donde diez estudiantes de doctorado dieron a conocer sus líneas de trabajo. Este encuentro se completó con el acto de entrega de los V Premios Crea, destinados a reconocer estudios, publicaciones y obras conectadas con las cuatro áreas del proyecto de especialización del campus de Pontevedra, que ahondan en las conexiones de la creatividad con el arte, el diseño, la comunicación y la educación.

Promovidos con el apoyo de la Diputación de Pontevedra, el premio correspondiente a la categoría dirigida al personal docente e investigador fue para el proyecto Retrato de familia, en el que la artista y profesora de Belas Artes, Mar Caldas, reflexiona sobre su historia familiar para denunciar la violencia ejercida por la dictadura franquista. Surgido a partir de su película 12 de mayo de 1937, que toma su título de la fecha en la fue fusilado su abuelo materno y que Caldas presentaba recientemente en Cuba, este proyecto dio lugar a un conjunto de obras, reunidas a comienzos de este 2025 en una exposición que el Centro Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC). En la modalidad dirigida el estudiantado, el jurado decidió premiar Letting the Painting Fall, un proyecto expositivo que el estudiante de doctorado de Belas Artes, Carlos Fer, desarrolló en una estancia de investigación en Bruselas y en el que reflexiona sobre los modos de presentación de la pintura, convirtiendo la gravedad en una técnica pictórica.

A estos galardones se sumaron los premios a los mejores trabajos presentados en esta Jornada de Investigación Crea, en la que estudiantes de diferentes programas de doctorado daban a conocer sus líneas de trabajo. En este caso, el primer premio fue para la investigadora del grupo Well-Move, de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Nerea Blanco, por el trabajo de validación de la versión en castellano de un cuestionario dirigido a evaluar «las dificultades funcionales del trastorno del desarrollo de la coordinación» en población infantil. Además, fue reconocida con el segundo premio la investigación que Antonio Doñate, de la Facultade de Deseño, centra en la contribución de Xohán Ledo, quien fuera director de arte de Galaxia, a la «construcción del imaginario gráfico gallego».

Precedido por la presentación que los estudiantes hicieron de sus pósters, este acto de entrega de premios contó con la participación de la vicerrectora del campus, Eva María Lantarón; el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Domínguez; y la directora de área del Campus de Especialización Crea, Ana Belén Fernández Souto, quien recordó que «la filosofía de estas jornadas es dar visibilidad a la investigación sobre la creatividad que se está realizando en Galicia». Lantarón, por su parte, puso de relieve que el campus de Pontevedra se encuentra «en pleno proceso de especialización», con el objetivo de alcanzar la acreditación por parte de la Xunta de Galicia de un «campus muy característico», articulado en torno a la creatividad, al tiempo que destacó el apoyo de la Diputación al Campus Crea. Su vicepresidente señaló que este proyecto hace del campus pontevedrés algo «distinto de lo que se hace en cualquier otro sitio», así como la importancia de la creatividad «en un mundo muy cambiante».