La borrasca Claudia causa inundaciones y filtraciones en dos colegios

La borrasca Claudia que ha provocado en cuatro días la caída de cerca de 200 litros de lluvia por metro cuadrado en la ciudad, ha provocado ya algunas inundaciones y filtraciones de agua en al menos dos colegios públicos. El caso más llamativo es el del CEIP Froebel, recientemente remodelado para acabar con las goteras, pero que presenta este problema en un pasillo lateral cubierto de acceso de los más pequeños.

Por su parte, los Bomberos tuvieron que acudir al CEIP A Xunqueira I por algunas inundaciones en el patio exterior pero también en algunas dependencias interiores.

Entre el martes y ayer viernes la estación de MeteoGalicia en Campolongo había recogido más de 180 litros por metro cuadrado, 57 de ellos en miércoles. Con estos datos, en estas dos primeras semanas de noviembre ya se acumulan más de 300 litros. Con la previsión de que las lluvias se mantengan, este mes será el más lluvioso del año, por delante de los 315 de enero.