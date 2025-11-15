La asociación Boa Vida invita a donar, reutilizar y compartir esta Navidad

Un año más, Boa Vida quiere recuperar el verdadero espíritu navideño: compartir, cuidar y dar nueva vida a lo que ya existe. Bajo el lema «Agasalla Sostible: Doa, reutiliza e comparte», la entidad pone en marcha una nueva edición de su tradicional campaña de Navidad, que lleva más de una década movilizando a la ciudadanía pontevedresa alrededor de un consumo más sostenible, solidario y consciente.

La campaña se desarrollará desde el día de ayer hasta el próximo 6 de enero, invitando a todos los habitantes de la ciudad a reflexionar sobre el acto de regalar artículos de segunda mano y a descubrir las tiendas solidarias de Boa Vida como una alternativa ética, local y respetuosa con el futuro y la conservación del planeta Tierra.

Como novedad este año, cada compra igual o superior a veinte euros incluirá un adorno artesanal de Navidad, elaborado a mano en los talleres de costura de la empresa de inserción Boa Vida con tejidos reciclados procedentes de donaciones. Son piezas únicas, hechas con cariño, que simbolizan la belleza de transformar lo descartado en algo nuevo para que brille en un lugar vistoso durante las fiestas navideñas.

«Cada adorno cuenta una historia. Están hechos con telas recuperadas, botones e hilos que en otra vida formaron parte de otras prendas. Representan el espíritu de nuestra campaña: dar valor a lo que ya existe y crear ilusiones compartidas», explicó a los medios de comunicación Clara Setti, gerente de las dos tiendas que tiene la asociación.

El proyecto no es únicamente de donación, también tiene una repercusión en el trabajo. Diez personas en proceso de inserción sociolaboral trabajan todo el año transformando las diferentes donaciones en nuevas oportunidades.

Desde hace doce años, las campañas de Navidad de Boa Vida son sinónimo de solidaridad, participación ciudadana y compromiso con el consumo consciente.

Esta iniciativa local tiene también una visión global. Por eso, Boa Vida se suma al compromiso de Emaús Internacional, que sigue de cerca la COP30 «Cumbre de los Pueblos» en Brasil y defiende una transición justa centrada en las personas más vulnerables.

Este 2025, el mensaje, a diferencia de campañas anteriores, va más allá de las donaciones en sí. Trata de generar conciencia, apoyar el empleo inclusivo y reducir el impacto ambiental de las compras de todos los ciudadanos en una época marcada por las compras compulsivas.

«Celebrar la Navidad también es cuidar el planeta y a las personas. Cada compra responsable es un gesto que ilumina un futuro más sostenible», señalaron desde la asociación.