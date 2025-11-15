Un Arpa del Silencio por las víctimas del asfalto

Jeanne Picard, presidenta de Stop Accidentes, recordaba ayer, al pie de la carretera PO-308, que Galicia acumula ya este año más de 80 fallecidos en el asfalto, a una trágica media de dos por semana. Lo hizo en la inauguración de una escultura que homenajea a todas las víctimas en siniestros de tráfico. Se trata del Arpa del Silencio, una pieza de piedra del artista gallego Hugo Santos.

Asistentes al acto. | G. Santos

El acto se celebra con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, una jornada que se celebra anualmente el tercer domingo de noviembre desde 2005, cuando fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta fecha fue elegida para proporcionar un momento de reflexión y conmemoración antes de las festividades de fin de año, que suelen ser épocas de mayor tráfico y, por tanto, mayor riesgo de accidentes.

Al acto de ayer acudieron la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto a la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, y el alcalde de Poio, Ángel Moldes. El próximo lunes, con el mismo motivo, habrá un minuto de silencio a las 10.00 horas ante la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra.

Con el Arpa del Silencio se busca transformar el Mirador de A Pinela en un punto de referencia para honrar a todas las personas fallecidas en un accidente de tráfico. Allegue destacó la importancia de garantizar el mejor estado de carreteras, sendas y aceras para que los usuarios, peatones y también ciclistas circulen con seguridad. Puso como ejemplo la senda de la PO-308, entre Fontenla y Combarro, con una previsión de prolongación hasta Covelo, «que contribuye al objetivo de potenciar la movilidad sostenible». También destacó las medidas centradas en los motoristas, uno de los colectivos más afectados por los accidentes.