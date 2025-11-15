Anedia explica «las bases para entender la Diabetes tipo I»
Como parte de la programación del Día Mundial de la Diabetes ayer viernes, la asociación Anedia instaló ayer mesas informativsa en centros sanitarios (en la imagen). Además, organiza el viernes la jornada «Perdiendo el miedo a la inmunología», donde se tratarán las «bases para entender la diabetes tipo I» en horario de 18.00 a 20.00 horas. Allí, Iria Gómez Touriño, líder de un equipo de referencia en la investigación de la diabetes, junto a otros expertos,expondrá los avances que pueden mejorar la vida de las personas que conviven día a día con esta enfermedad.
