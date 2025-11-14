Viviendas publicas y el parking de Portonovo, planes para 2026

Sanxenxo contará con un presupuesto total para 2026 de 69,8 millones. El gobierno llevará las cuentas para su aprobación al Pleno ordinario del 24 de noviembre tras pasar por Comisión de Hacienda el próximo día 18.

Según ha destacado el gobierno local, «las líneas estratégicas de actuación se centrarán en inversiones en el rural y en proyectos que se llevarán a cabo desde las empresas municipales, Nauta e Ínsula que permitirán al gobierno la realización de importantes actuaciones claves en el desarrollo del municipio. Desde Nauta, se continuará con la remodelación del puerto de Sanxenxo y se pondrá en marcha el parking de San Roque en Portonovo (en un solar adquirido en su día en el centro de la localidad), y desde Ínsula, se impulsará la promoción de vivienda pública con el objetivo de cumplir con la demanda recogida en el Registro Municipal de Vivienda.

Este último plan se negocia con la Xunta un convenio para utilizar una parcela de titularidad municipal ubicada en el lugar de Noalla, que será cedida a la Xunta para construir viviendas de promoción pública. El objetivo es licitar y así poder comenzar a construir el nuevo inmueble de 25 viviendas lo antes posible, una vez que ya se realizaron los pertinentes estudios técnicos de la parcela, de 2.655 metros cuadrados.

En cuanto al presupuesto municipal, el Concello subraya también que «la política social se mantiene como uno de los puntales de las cuentas con un nuevo incremento de más de 600.000 euros para 2026, 9,9 millones de euros. De este modo, Sanxenxo alcanza los 225 euros por habitante y año en gasto social»». Añade que «de los casi 70 millones de euros del presupuesto, la entidad local contará con 23,9 millones. Las empresas públicas de titularidad municipal Turismo de Sanxenxo dispondrá para el próximo año, con 1,8 millones; Nauta, con 26,8 millones; e Ínsula, con 7,2 millones».