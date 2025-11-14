Viñetas que inspiran a jóvenes
Los talleres de cómic organizados por la Diputación dieron comienzo ayer
J. Antepaso
El ciclo de talleres de cómic Xuventude en Viñetas, dirigidos a jóvenes de 12 a 18 años, comenzaron ayer con la primera actividad: «Cómic desde cero. Mi día a día en viñetas», impartida por el artista Sergio Covelo.
La cita tuvo lugar a las 17.00 horas en el Edificio administrativo de la institución provincial, donde tras una clase teórica sobre aspectos técnicos, los asistentes procedieron a la parte práctica denominada «Transforma tu vida en una página de cómic».
En definitiva, el programa busca fomentar los intereses artísticos de los jóvenes de la provincia, a la vez que promueve la creatividad como herramienta de expresión personal.
Los talleres se desarrollan a los sábados a o largo del mes de noviembre. Los próximos son: mañana en A Estrada, el día 22 en Sanxenxo, sobre cómo se hace un manga, y en Ponteareas el día 29.
