Vecinos de Bora y Xeve ven el «final del túnel» a 20 años de lucha contra la A-57

El próximo lunes «todo apunta a que se pondrá la primera piedra para terminar con el sufrimiento de más de dos décadas», exclama Estela Eirín, una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por la Autovía A-57 en Pontevedra. Confían en ver el «final del túnel» a veinte años de lucha. El Concello tratará en el pleno la situación actual del proyecto de ampliación de la mencionada vía, cuyo primer tramo entre A Ermida y Pilarteiros por Bora y Xeve fue aprobado hace prácticamente dos años por el Ministerio de Transportes. Todos coinciden ahora en pedir que se archiven los dos tramos pendientes, tras abrirse hace un año el de Vilaboa a Marcón.

El tramo cuenta con un flujo reducido de vehículos. / Gustavo Santos

Después de este periodo, que ha englobado cientos de protestas vecinales, Eirín se confiesa «emocionada», ya que, «al fin, después de tanto tiempo de lucha, parece que vamos a recibir un mensaje claro».

«Se han dado cuenta de que es una obra que se hizo por hacer y que no tiene sentido ninguno», sostiene la portavoz de la plataforma. Confirma que intentarán estar presentes el próximo lunes, «para conocer de primera mano las decisiones del gobierno municipal».

Estela Eirín recuerda cuando, allá por el año 2003, uno de los portavoces de una de las parroquias afectadas por la construcción de la autovía definía la situación como «terrorismo psicológico», a lo que añade que «si ya opinaba eso hace veinte años, no me quiero imaginar lo que piensa ahora, tras tantos años de sufrimiento».

Destaca que «la presión de los vecinos y el tener que nadar a contracorriente frente a los que intentan convencer al vecindario de que es algo bueno para el pueblo, te desgasta».

Por ello, es consciente de la importancia que tiene el encuentro entre todas las fuerzas políticas pontevedresas del próximo lunes.

No obstante, recuerda que, «por ejemplo, la construcción de un puente de casi un kilómetro de longitud sobre el río Lérez en una zona maravillosa que forma parte del pulmón por el que respira la población de Pontevedra», supone «daños irreparables en un lugar ideal para pasear con tus hijos o disfrutar de una ruta en bicicleta deleitándote con los fantásticos paisajes que tenemos», concluye.