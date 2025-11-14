Vecinos de Bora y Xeve ven el «final del túnel» a 20 años de lucha contra la A-57
Estela Eirín, portavoz de la plataforma de afectados por la autovía, se muestra expectante de cara al próximo pleno municipal, donde se podría terminar con el proyecto definitivamente
El próximo lunes «todo apunta a que se pondrá la primera piedra para terminar con el sufrimiento de más de dos décadas», exclama Estela Eirín, una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por la Autovía A-57 en Pontevedra. Confían en ver el «final del túnel» a veinte años de lucha. El Concello tratará en el pleno la situación actual del proyecto de ampliación de la mencionada vía, cuyo primer tramo entre A Ermida y Pilarteiros por Bora y Xeve fue aprobado hace prácticamente dos años por el Ministerio de Transportes. Todos coinciden ahora en pedir que se archiven los dos tramos pendientes, tras abrirse hace un año el de Vilaboa a Marcón.
Después de este periodo, que ha englobado cientos de protestas vecinales, Eirín se confiesa «emocionada», ya que, «al fin, después de tanto tiempo de lucha, parece que vamos a recibir un mensaje claro».
«Se han dado cuenta de que es una obra que se hizo por hacer y que no tiene sentido ninguno», sostiene la portavoz de la plataforma. Confirma que intentarán estar presentes el próximo lunes, «para conocer de primera mano las decisiones del gobierno municipal».
Estela Eirín recuerda cuando, allá por el año 2003, uno de los portavoces de una de las parroquias afectadas por la construcción de la autovía definía la situación como «terrorismo psicológico», a lo que añade que «si ya opinaba eso hace veinte años, no me quiero imaginar lo que piensa ahora, tras tantos años de sufrimiento».
Destaca que «la presión de los vecinos y el tener que nadar a contracorriente frente a los que intentan convencer al vecindario de que es algo bueno para el pueblo, te desgasta».
Por ello, es consciente de la importancia que tiene el encuentro entre todas las fuerzas políticas pontevedresas del próximo lunes.
No obstante, recuerda que, «por ejemplo, la construcción de un puente de casi un kilómetro de longitud sobre el río Lérez en una zona maravillosa que forma parte del pulmón por el que respira la población de Pontevedra», supone «daños irreparables en un lugar ideal para pasear con tus hijos o disfrutar de una ruta en bicicleta deleitándote con los fantásticos paisajes que tenemos», concluye.
Una construcción «sin sentido y que no utiliza nadie»
A pesar de contar con una inversión multimillonaria, que supera los 60 millones, tan solo en llevar a cabo el primero de los tres tramos que conforman el proyecto inicial, desde la plataforma deslizan que «pasan tan solo unos 2.400 coches diarios por allí».
La propia portavoz Estela Eirín asegura que pasó durante la mañana de ayer por la zona y «a pesar de hacerlo en hora punta, a las 9.15 horas, tan solo vi pasar un par de camiones y una decena de coches».
Por ello, reitera que la cancelación del levantamiento de los tramos restantes para completar la autovía A-57 «es lo mejor para todos».De hecho, cuenta que «incluso llevándolo al apartado económico, solo interesa a la propia constructora, no beneficia absolutamente a nadie más».
Ante esta situación, insisten en que la liberación, al menos de ese tramo de la AP-9 es la mejor opción para «esquivar inversiones extra y aprovechar una infraestructura que ya está hecha».
Además, subraya que, desde su propia experiencia, ha comprobado «las carencias en términos de seguridad vial que presenta la vía inaugurada hace poco menos de un año».
«La falta de seguridad es preocupante, además, hay zonas de un solo carril y otra donde tienes que estar cambiando de velocidad drásticamente de forma constante», recrimina sobre el tramo construido de la A-57.
A pesar de no mostrarse completamente a favor, explica que «una vez construido hay que aprovecharlo como se pueda», sobre la opción de desviar el tramo de A Ermida y Pilarteiros hacia los polígonos industriales colindantes.
